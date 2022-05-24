Андрей Канчельскис прокомментировал решение сохранить 16 команд в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) сохранить 16 команд в Российской Премьер-Лиге.
«Хорошо, что исполком не пошёл на поводу функционеров, требовавших расширить лигу. Молодцы! Никогда такого не было. Все же согласились с регламентом в начале сезона, значит, нужно быть последовательными. В РФС приняли правильное решение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ранее появилась информация о том, что девять клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород». Также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.
- 24 мая 2022
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