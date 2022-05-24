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Саутгейт — о каминг-ауте игрока «Блэкпула»: будем надеяться, что это лишь начало

Саутгейт — о каминг-ауте игрока «Блэкпула»: будем надеяться, что это лишь начало
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал полузащитника «Блэкпула» Джейка Дэниелса, совершившего каминг-аут.

«Это даёт надежду, что теперь больше игроков будут чувствовать себя комфортно, выходя на поле. Джейк получил невероятную поддержку со стороны сообщества, все восхищаются мужеством человека, который в столь юном возрасте сделал этот шаг.

Откровенно говоря, печально, что кто-то может подвергаться дискриминации или порицанию за сексуальную ориентацию. Необходимо перейти этот мост, и Джейк открыл нам эту возможность. То, что он сделал, блестяще. Надеюсь, другие почувствуют уверенность и смогут пойти на этот шаг. Думаю, что поддержка ЛГБТ в футбольном сообществе есть. Игроки поддерживают друг друга. Будем надеяться, что это лишь начало», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

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