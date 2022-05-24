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Владимир Габулов подробно объяснил, как поднять уровень российского футбола

Владимир Габулов подробно объяснил, как поднять уровень российского футбола
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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, каким образом можно поднять уровень российского футбола.

«Я не вправе оценивать решение исполкома — правильное оно или нет. Считаю, что в масштабе нашей страны, тем более в текущей ситуации, нужно принимать решения, которые дадут толчок для развития футбола. Очевидно, что в последние годы российский футбол — наша сборная и клубы — на международной арене находился не на том уровне, на котором мы бы хотели.

Для этого нужно поднимать уровень конкуренции, качество футбола, да и уровень организации всей системы футбола. Считаю, что сегодняшнюю ситуацию нужно использовать как уникальную возможность дальнейшего развития: уделить больше внимания развитию детско-юношеского футбола, низшим профессиональным лигам. Ещё лучше готовить тренерские и управленческие кадры, создавать условия для тренировок и игр. В конечном итоге нужно выходить на количество 18-20 клубов в высшей лиге.

Но здесь нельзя оценивать только через призму одного решения, которое было принято на исполкоме. Нужно принимать решения на длительную перспективу. В глобальном масштабе должно быть представлено больше регионов в высшем дивизионе. Футбол — это радость, позитив и эмоции. Чем больше болельщиков будут видеть лучшие клубы нашей страны на стадионах своих городов, тем больше будет популяризации футбола, как и больше желания у молодых ребят заниматься футболом. На сегодняшний день футбол несёт больше не экономическую составляющую, а социальную.

По сути, нам нужно поднимать интенсивность игры: наших матчей и в РПЛ, и в ФНЛ, и в ПФЛ. Зрелищность вырастет, как только поднимется интенсивность игр! Для всего этого нужно менять подход в требовательности к тренерам и командам соответственно. В том числе ставить перед тренерскими штабами задачи, чтобы они поднимали интенсивность. Чтобы скорости были выше — в таком случае и мастерство футболистов будет расти.

В российском футболе назрели реформы. Их нужно прорабатывать, обсуждать и тщательно обдумывать.
Нужно анализировать, обсуждать, собирать мнения не через прессу короткими комментариями, а именно в рамках рабочих групп. Обязательно нужно задействовать лучших людей, которые достигли очень многого, прошли футбольный путь снизу доверху в различных качествах: тренеров, управленцев, футболистов, директоров. Реформы, которые назрели в футболе, нужно прорабатывать и предлагать в более широком круге», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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