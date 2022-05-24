Индзаги на следующей неделе продлит контракт с «Интером»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в ближайшее время продлит контракт с миланским клубом. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, Индзаги пока не подписал контракт, но стороны заключили устное соглашение до 2024 года с возможностью ещё на один сезон. Итальянец подпишет новый договор на следующей неделе.
Отмечается, что президент «Интера» Стивен Джан находится в очень хороших отношениях с Индзаги и ценит работу тренера.
Симоне возглавляет миланский клуб с июня 2021 года. Действующее соглашение наставника с «нерадзурри» рассчитано до июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Интер» за 38 матчей набрал 84 очка, команда закончила сезон на втором месте в турнирной таблице.
«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус»:
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