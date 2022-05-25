Бензема: мечтаю ещё об одной победе в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов.



«Лишь по завершении карьеры пойму, смог ли я войти в историю «Реала». Мне важны абсолютно все матчи. Стараюсь всё время делать что-то новое, радовать болельщиков. Мечтаю ещё об одной победе в Лиге чемпионов. Для этого необходимо очень хорошо подготовиться. Мы сделаем всё возможное для победы», — цитирует Бензема официальный сайт УЕФА.



Форвард четыре раза побеждал в ЛЧ с «Реалом» — в сезонах-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018.

Карим Бензема в нынешнем сезоне Лиги чемпионов забил 15 голов. В субботу, 28 мая, мадридский «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале турнира. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.