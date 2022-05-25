Бразилец Фред летом завершит игровую карьеру

Стало известно, что экс-форвард сборной Бразилии Фред принял решение завершить игровую карьеру.
Бразилец повести бутсы на гвоздь из-за проблем с глазом. 38-летний форвард «Флуминенсе» хотел объявить о своё решение уже сейчас, однако руководство клуба попросило его сделать это после дня рождения клуба. 21 июля «Флуминенсе» исполняется 120 лет.
Кроме своей действующей команды, Фред за всю карьеру поиграл в таких бразильских клубах, как за «Америка Минейро», «Крузейеро» и «Атлетико Минейро». Также в активе бразильца выступление за французский «Лион».
С «Лионом» он три раза выиграл чемпионат Франции, с «Флуминенсе» дважды становился чемпионом Бразилии.
За сборную Бразилии нападающий провел 39 матчей и забил 18 голов. В 2013 году он выиграл Кубок конфедераций в составе национальной команды.
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