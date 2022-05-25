«ПСЖ» фаворит в борьбе за «Мане»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане летом может перебраться во французскую Лигу 1. Чемпион Франции «ПСЖ» считается фаворитом за атакующего игрока мерсисайдцев.



Пока будущее Мане остается неопределённым, но сам сенегалец выражал своё желание остаться в клубе, аргументируя тем, что ему всё нравится и он счастлив. Тем не менее, окончательное решение 30-летний форвард примет после финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».



Помимо «ПСЖ», интерес к Мане проявляют два европейских гранда — «Бавария» и «Барселона». У сенегальца ещё год по договору с клубом. Контракт Садио с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 Мане сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал пять голевых передач.

