«ПСЖ» отстранил от работы тренера женской команды после обвинений в неподобающем поведении

Главный тренер женской команды «Пари Сен-Жермен» Дидье Олле-Николь отстранён от работы после обвинений в неподобающем поведении по отношению к футболисткам, сообщает пресс-служба французского клуба.



«Если обвинения и комментарии подтвердятся, это будет несовместимо со спортивными и человеческими ценностями «ПСЖ». Клуб предельно серьёзно относится к ситуации и намерен провести тщательное расследование. В целях защиты интересов всех вовлечённых сторон тренер женской команды был отправлен в отпуск до завершения расследования», — говорится в заявлении пресс-службы парижан.



Дидье Олле-Николь занимает пост главного тренера женской команды «ПСЖ» с 2021 года. Парижский клуб является действующим чемпионом Франции.

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