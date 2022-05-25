«Ну какая «Црвена»?» Александр Мостовой назвал клубы, которым пригодился бы Артём Дзюба
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал клубы, которым мог бы пригодиться нападающий Артём Дзюба.
«Ну какая «Црвена»? Что там делать? Они в Лиге чемпионов проходят какой-то круг, а потом вылетают, как все наши команды. Найдёт себе вариант в нашей стране в любой команде. Он бы пригодился любой команде: ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Сочи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появилась информация о том, что «Црвена Звезда» больше не заинтересована в услугах бывшего форварда «Зенита».
Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». 22 мая нападающий объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.
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