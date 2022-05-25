«Ну какая «Црвена»?» Александр Мостовой назвал клубы, которым пригодился бы Артём Дзюба

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал клубы, которым мог бы пригодиться нападающий Артём Дзюба.



«Ну какая «Црвена»? Что там делать? Они в Лиге чемпионов проходят какой-то круг, а потом вылетают, как все наши команды. Найдёт себе вариант в нашей стране в любой команде. Он бы пригодился любой команде: ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Сочи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация о том, что «Црвена Звезда» больше не заинтересована в услугах бывшего форварда «Зенита».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». 22 мая нападающий объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.