Джано: «Спартак» заплатил за Тиля € 20 млн, но чем он лучше меня?

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе оценил трансфер игрока «АЗ Алкмар» Гуса Тиля.



«После ухода Карреры в «Спартаке» я уже, по сути, доигрывал. Когда пришёл Тедеско, на моей позиции играл Гус Тиль. За него заплатили € 20 млн, но чем он лучше меня? На мой взгляд, ничем. На тренировках видно, что хороший парень, но одно дело играть в Нидерландах, другое — в РПЛ. Он пришёл, и мне говорят: «Будешь под Гусом». А это значит сидеть на лавке, потому что его никто туда не посадит ― столько денег же заплатили!



И с этим не было бы проблем, будь он намного сильнее меня. Когда пришёл Алекс, я ему через полчаса тренировки сказал, что дарю своё место. Было видно, что пришёл великий для «Спартака» футболист», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.