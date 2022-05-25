«Всё похерили, а повесили на Глушакова». Джано — о чемпионском «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вспомнил сезон, когда красно-белые стали чемпионами России.

«Потом пришёл Аленичев – и я при нём преобразился. Он мне доверял, сказал, что будет делать на меня ставку. Поначалу он больше выпускал Попова, а потом уже мы играли вместе. Мне казалось, что Аленичева убрали рано (после вылета от АЕК). При нём у команды было будущее, но зато после него пришёл Каррера, который в чемпионский сезон поступал очень грамотно. Массимо минимум 15 человек всегда держал в форме. Я забивал, отдавал, а следующую игру мог начать на банке. С Поповым – то же самое. Да, были те, кто играл всегда, но ротация была активная. Все были в форме, каждый мог помочь команде. Это был сильнейший «Спартак», в котором я играл, и по составу, и по атмосфере, и по игре. Массимо даже называл меня «маленьким Пирло».



Тот титул ― чума. Если бы я в итоге ушёл без чемпионства – это был бы капец. Каррера ― главная причина того успеха. Создал атмосферу, подключил своё видение по тактике. Больше футболисту ничего не надо, зарплата каждый месяц капает ― всё по кайфу. Массимо, конечно, нереальный мотиватор, плюс у него был классный переводчик. Но я переводчика во время речей Карреры не слушал. Массимо так говорил, что я сразу итальянский начинал понимать – мурашки бежали.



Очень жаль, что тот «Спартак» развалился. Та команда могла бы спокойно три года выигрывать чемпионство, как «Зенит». Просто её не нужно было трогать, не надо было привозить кучу игроков, разрушать коллектив. Мы стали чемпионами, а приходят новые люди, которые не лучше нас. У пацанов начинается паника.



Никогда не надо трогать чемпионские команды – не надо им мешать. В итоге всё похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал? Хотя надо сказать, что Глушак не лучший капитан в моей карьере. Лучший ― Джикия, настоящий боец», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.