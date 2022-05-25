Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал подробности первого заседания рабочей группы по созданию Кубка РПЛ.

«Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по реализации проекта «Кубок РПЛ». На нем присутствовали представители РФС и РПЛ, футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак», «Нижний Новгород». При этом мы не ограничиваемся только этим набором участников — к рабочей группе в будущем могут подключиться и представители других клубов, в том числе и тех, которые поднимутся в РПЛ из ФНЛ.



Главной нашей целью было согласовать «дорожную карту» и определить, как наиболее эффективно использовать компетенции членов рабочей группы. Для себя мы условно разделили направления работы на четыре блока:



1. Спортивная составляющая (формат, регламент, вопрос лимита и т.д.).



2. Бренд и айдентика турнира (позиционирование, эмблема, внешний вид трофея и прочее).



3. Спонсорское направление (максимизация коммерческого потенциала, независимая оценка пакета, проведение переговоров — прежде всего по титульным, букмекерским и медиаправам, экономика финальных матчей, формирование спонсорских пакетов и степень их централизации).



4. Структурирование (финансовое моделирование, распределение доходов, юридическая обвязка).



Для каждого блока были выбраны ответственные. Дальше будем собираться в рамках этих более узких подгрупп по направлениям», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.