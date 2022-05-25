Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Реалом».
«Никогда не знаешь, когда снова попадёшь в финал ЛЧ, так что это действительно особенное событие. Мы встретимся с командой, которая за последние 10 лет выигрывала его как минимум четыре раза. Это делает финал действительно особенным.
Если смотреть на последние 10 минут каждого матча «Реала», то можно подумать, что у нас нет шансов. Но продолжительность матчей больше, и им приходилось отыгрываться.
«Реал» очень опытен и точно знает, как подготовиться к финалу, мы почувствовали это в 2018 году («Ливерпуль» тогда проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу» со счётом 1:3. – Прим. «Чемпионата»). В тот день они были сильнее, но с тех пор мы стали опытнее, что нам поможет», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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