Моуринью сделал заявление о своём будущем после победы с «Ромой» в Лиге конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о дальнейших планах на карьеру после победы в финале Лиги конференций. Напомним, в решающем матче турнира «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.

«Я отклоню любое предложение. Я останусь в «Роме», даже если ходят слухи. Сегодня мы вошли в историю. У меня нет сомнений, я продолжу работу тренером «Ромы», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. По итогам сезона чемпионата Италии «Рома» заняла шестое место и пробилась в Лигу Европы.