Моуринью сделал заявление о своём будущем после победы с «Ромой» в Лиге конференций
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о дальнейших планах на карьеру после победы в финале Лиги конференций. Напомним, в решающем матче турнира «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.
«Я отклоню любое предложение. Я останусь в «Роме», даже если ходят слухи. Сегодня мы вошли в историю. У меня нет сомнений, я продолжу работу тренером «Ромы», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.
Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. По итогам сезона чемпионата Италии «Рома» заняла шестое место и пробилась в Лигу Европы.
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