Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 70 млн за лучшего игрока сезона в Бундеслиге

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 70 млн за лучшего игрока сезона в Бундеслиге
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании хавбека «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку и готов предложить за его переход € 70 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

24-летний Нкунку в прошедшем сезоне стал автором 35 голов и 20 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. По итогам кампании-2021/22 в Бундеслиги Нкунку был признан в лиге лучшим игроком сезона.

Нкунку стал игроком немецкого клуба в 2019 году, перейдя из «ПСЖ», воспитанником которого и является. Соглашение между футболистом и «РБ Лейпциг» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Нкунку оценивается порталом Transfermarkt в € 65 млн.

Самые яркие покеры (4 гола в матче) в истории английской Премьер-лиги. Видео:

Новость по теме
«РБ Лейпциг» не планирует расставаться с Нкунку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022