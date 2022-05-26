«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 70 млн за лучшего игрока сезона в Бундеслиге

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании хавбека «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку и готов предложить за его переход € 70 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

24-летний Нкунку в прошедшем сезоне стал автором 35 голов и 20 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. По итогам кампании-2021/22 в Бундеслиги Нкунку был признан в лиге лучшим игроком сезона.

Нкунку стал игроком немецкого клуба в 2019 году, перейдя из «ПСЖ», воспитанником которого и является. Соглашение между футболистом и «РБ Лейпциг» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Нкунку оценивается порталом Transfermarkt в € 65 млн.

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