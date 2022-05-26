«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 70 млн за лучшего игрока сезона в Бундеслиге
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании хавбека «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку и готов предложить за его переход € 70 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
24-летний Нкунку в прошедшем сезоне стал автором 35 голов и 20 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. По итогам кампании-2021/22 в Бундеслиги Нкунку был признан в лиге лучшим игроком сезона.
Нкунку стал игроком немецкого клуба в 2019 году, перейдя из «ПСЖ», воспитанником которого и является. Соглашение между футболистом и «РБ Лейпциг» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Нкунку оценивается порталом Transfermarkt в € 65 млн.
Самые яркие покеры (4 гола в матче) в истории английской Премьер-лиги. Видео:
Новость по теме«РБ Лейпциг» не планирует расставаться с Нкунку
Комментарии
- 26 мая 2022
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:54
-
09:27
-
09:15
-
09:08
-
08:53
-
08:37
-
08:32
-
08:26
-
08:18
-
07:59
-
07:48
-
06:56
-
06:05
-
05:54
-
05:43
-
05:36
-
04:55
-
04:45
-
04:40
-
04:28
-
03:57
-
03:32
-
03:29
-
03:13
-
03:01
-
02:54
-
02:42
-
02:31
-
02:14
Партнерский контент