«РБ Лейпциг» не планирует расставаться с Нкунку

Руководство «РБ Лейпциг» не планирует расставаться с нападающим Кристофером Нкунку. Об этом сообщает Bild.



По информации источника, французский форвард согласился продлить контракт с клубом, в который должна быть включена сумма отступных. Ранее стало известно, что в услугах Нкунку заинтересованы такие клубы, как «Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».



Действующий контракт Нкунку с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний полузащитник выходил на поле в 34 матчах, забив в них 20 голов и отдав 15 результативных передач.

Недавно «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург».