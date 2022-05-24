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«РБ Лейпциг» не планирует расставаться с Нкунку

«РБ Лейпциг» не планирует расставаться с Нкунку
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Руководство «РБ Лейпциг» не планирует расставаться с нападающим Кристофером Нкунку. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, французский форвард согласился продлить контракт с клубом, в который должна быть включена сумма отступных. Ранее стало известно, что в услугах Нкунку заинтересованы такие клубы, как «Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Действующий контракт Нкунку с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний полузащитник выходил на поле в 34 матчах, забив в них 20 голов и отдав 15 результативных передач.

Недавно «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург».

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