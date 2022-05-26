«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нового контракта с де Хеа
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Английский «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может объявить о подписании нового контракта с вратарём Давидом де Хеа. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, новое соглашение с 31-летним испанским вратарём будет подписано до 2025 года. Текущий контракт де Хеа истекает в конце следующего сезона.
В кампании-2021/22 де Хеа в 46 матчах во всех турнирах пропустил 66 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». Испанец играет за манкунианцев с 2011 года.
В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы с 58 очками. Манкунианцы в следующем сезоне примут участие в Лиге Европы.
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