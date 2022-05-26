Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ювентусе» уверены в подписании полузащитника «ПСЖ»

В «Ювентусе» уверены в подписании полузащитника «ПСЖ»
Комментарии

Туринский «Ювентус» уверен в подписании полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, который в конце сезона станет свободным агентом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По сведениям источника, агент аргентинского футболиста Жорже Мендеш в субботу, 28 мая, посетит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» в Париже, на котором также будет директор «Ювентуса» Федерико Керубини.

Ди Мария выступал за «ПСЖ» с 2015 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Эпохе FIFA от Electronic Arts (EA) конец. Что ждём от нового виртуального футбола? Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022