В «Ювентусе» уверены в подписании полузащитника «ПСЖ»
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Туринский «Ювентус» уверен в подписании полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, который в конце сезона станет свободным агентом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По сведениям источника, агент аргентинского футболиста Жорже Мендеш в субботу, 28 мая, посетит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» в Париже, на котором также будет директор «Ювентуса» Федерико Керубини.
Ди Мария выступал за «ПСЖ» с 2015 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.
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