«Арсенал» готов обменяться футболистами с «Ювентусом»
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Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника туринского «Ювентуса» Артура, но не готов платить за его переход € 40 млн. «Канониры» хотят предложить итальянцам обмен на хавбека Томаса Парти. Об этом сообщает журналист Марко Контерио в «Твиттере».
28-летний Парти перешёл в лондонскую команду в 2020 году из мадридского «Атлетико» за € 50 млн. В 59 матчах за клуб ганский футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
25-летний Артур стал игроком «Ювентуса» в 2020 году, перейдя из «Барселоны» за € 76 млн. Бразильский полузащитник забил гол и отдал результативную передачу в 63 матчах во всех турнирах.
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