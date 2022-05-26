«Арсенал» видит в защитнике Салиба будущее команды
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Лондонский «Арсенал» планирует сохранить в составе защитника Вильяма Салиба, а также предложить ему новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, главный тренер Микель Артета и технический директор команды Эду считают 21-летнего футболиста настоящим и будущим «канониров».
Салиба стал игроком «Арсенала» летом 2019 года, но сразу был отправлен обратно в годичную аренду в «Сент-Этьен». С января по июнь 2021 года защитник выступал за «Ниццу», а прошлый сезон провёл в «Марселе».
В кампании-2021/2022 Салиба в 51 матче во всех турнирах не отметился результативными передачами.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в английской Премьер-лиге. Видео:
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