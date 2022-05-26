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КДК РФС: Лесовой пропустит первый матч следующего сезона

КДК РФС: Лесовой пропустит первый матч следующего сезона
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение не применять дополнительных санкций к полузащитнику «Динамо» Даниилу Лесовому, который удалился в игре 30-го тура РПЛ с «Сочи» (1:5).

«Динамо» оштрафовано на 70 тыс. рублей за выход на поле постороннего лица и необеспечение безопасности. За скандирование болельщиками ненормативной лексики «Динамо» оштрафовано на 100 тыс. рублей.

Рассмотрели удаление Лесового, он присутствовал на заседании по видеоконференции. Было принято решение не применять дополнительных санкций. Лесовой пропустит первый матч следующего сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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