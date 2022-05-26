Марк ван Боммел возглавил «Антверпен»

Бывший наставник «Вольфсбурга» Марк ван Боммел стал главным тренером «Антверпена». Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Соглашение с 45-летним голландцем рассчитано на два сезона.

2 июня «Вольфсбург» официально объявил о назначении Марка ван Боммела на пост главного тренера команды, а 24-го числа специалист был уволен со своего поста. На момент его отставки «Вольфсбург» находился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 13 очками в семи матчах.

Раньше нидерландец работал на родине. Ван Боммель возглавил ПСВ летом 2018 года. Продолжительное время Марк ван Боммел был капитаном сборной Нидерландов. На клубном уровне он выступал за «Баварию», «Милан», «Барселону» и другие клубы.