Бенитес — о Бензема: он один из лучших игроков в мире

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес высказался о Кариме Бензема.



«Он один из лучших в мире. Бензема всегда был умным футболистом, который умел хорошо передвигаться и завершать атаки. Но теперь он стал действовать ещё точнее. Раньше он мог упускать моменты. Теперь он говорит: «Я беру ответственность на себя и решу исход матча». Ему не нужно ни на кого полагаться», — цитирует Бенитеса Daily Mail.



В текущем сезоне французский нападающий сыграл в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач.

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Бенитес тренировал мадридский клуб в сезоне-2015/2016. Он возглавил команду 3 июня 2015 года, но 4 января 2016-го покинул свой пост.