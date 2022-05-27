«Это вообще что?!» Радимов — о «Спартаке» при Ваноли

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что ему не нравится игра московского «Спартака» под руководством итальянца Паоло Ваноли.



«Нравится ли мне игра «Спартака» при Ваноли? Нет. Хочется видеть «Спартак», играющий с позиции силы, прессингующий, нацеленный на атаку. А когда он дома встречается с «Краснодаром», горит 1:2 и продолжает действовать от обороны, отдает сопернику мяч — это вообще что?! На такой «Спартак» смотреть неинтересно.

Да, при Тедеско было примерно то же самое. Но тогда хотя бы добивались результата. Теперь и этого нет. 10-е место в чемпионате!

Вот как работал Витория, мне очень нравилось. Тогда реально наметились сдвиги к лучшему, команда прибавляла. Португальцу не хватало сильных исполнителей, но он всё равно старался играть в атаку. Было понятно, чего хочет тренер. В конце концов при нём в Лиге Европы «Спартак» занял первое место в группе, опередив «Наполи» и «Лестер»! Но зимой Виторию почему-то заменили на Ваноли. Это решение не вписывалось ни в какую логику!» — приводит слова Радимова «Спорт-экспресс».