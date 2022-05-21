Кошмарный чемпионат «Спартака» завершился поражением. Теперь только Кубок спасёт сезон

«Спартак» перед финалом Кубка России уступил «Химкам». Результат не такой ужасный, как у «Динамо», но всё равно не добавляющий позитивных эмоций перед решающей игрой сезона.

Самуэль Жиго в своём последнем матче за «Спартак» в РПЛ вышел на поле с капитанской повязкой. Напомним, летом по окончании контракта с московским клубом француз станет игроком «Марселя». Первый капитан красно-белых Георгий Джикия тоже попал в основу, но «Спартак» сделал красивый прощальный жест ещё до финала Кубка, чтобы отблагодарить Жиго за четыре года его карьеры в команде.

И надо же было такому случиться, что Жиго уже на 11-й минуте забил гол! Паоло Ваноли вернулся к схеме 3-4-2-1, в которой на острие вместо дисквалифицированного Александра Соболева играл Шамар Николсон. Сергей Юран сделал ставку на перекрытие центра – поставил на 3-5-2.

Поначалу «Химки», пусть и не контратаковали, успешно разрушали все попытки «Спартака» пробраться к воротам Ильи Лантратова. Но первый же момент с ударом завершился назначением углового, и после розыгрыша стандарта Жиго классно сыграл на опережение в борьбе с Захаром Волковым. Судьи проверяли этот гол на офсайд. Повтор доказал – положения вне игры у спартаковцев не было.

Лишь на 17-й минуте химчане впервые пробили по воротам Александра Селихова, да и то неопасно. «Спартак» контролировал игру и с мячом, и без мяча. Тем не менее на исходе получаса сам себе «привёз» момент, когда рискованный пас Кофрие через середину завершился контрвыпадом «Химок», организованным двумя экс-спартаковцами: Денис Глушаков отправил Александра Руденко один на один. Форвард упал – Карасёв поставил пенальти. Но благодаря VAR отменил его!

Этот эпизод очень напоминал эпизод из матча «Спартак» – «Зенит» в прошлом туре, так как Селихов сначала коснулся мяча. Разница только в том, что тогда голкипер всем телом въехал в Александра Ерохина, а теперь этого не было, поэтому «Химки» не получили 11-метровый. Впрочем, ещё через шесть минут команда Юрана всё же заработала пенальти. Опять «самострел» от Максимилиано Кофрие! На сей раз бельгиец сыграл рукой.

Более того, «Спартак» отдал выигранный, в общем-то, по игре первый тайм (удары – 5:4, в створ – 3:2, передачи на чужой трети – 69:39 в пользу команды Ваноли). Красно-белые продолжали ошибаться на ровном месте и перед самым перерывом пропустили второй гол.

Джикия сбросил мяч в штрафной прямо на Кирилла Боженова, а тот мало того, что угадал с выбором позиции, ещё и здорово расправился с Леоном Классеном. Стоит отметить и умные действия Александра Филина в этом моменте.

Интересный ход от Ваноли в перерыве – двойная замена. Возможно, решение запланированное, так как тренер наверняка думает о финале Кубка России и должен правильно распределить нагрузку на игроков, но не исключено, что это была и реакция итальянца на провал в концовке первого тайма. Впрочем, Жиго точно не заслужил замены после 45 минут. Главное, чтобы француз обошёлся без травмы перед дерби с «Динамо».

«Спартак» сохранил свою модель, а «Химки» во второй половине адаптировались к сопернику – например, тот же Глушаков смещался на позицию инсайда.

Ваноли добавлял свежих ног в нападение, как обычно, заменил Бакаева после часа игры. Зелимхан завершит этот сезон РПЛ с нулём голов. С другой стороны, в Химках вингер, чей контракт, напомним, завершается летом 2022-го, отдал свою шестую голевую передачу в чемпионате. «Спартак» лез вперёд, но в действиях красно-белых было много сумбура. Команда Юрана читала все спартаковские атаки, поэтому голевые моменты у ворот Лантратова просто отсутствовали.

Статистика ударов во втором тайме – 8:1 (в створ – 2:1) в пользу «Спартака». Тем не менее на гол в эти 45 минут команда Ваноли точно не наиграла. «Химки» победили, однако не ушли из зоны стыков, так как их конкуренты, «Нижний Новгород» и «Урал», тоже выиграли свои матчи, соответственно, у «Зенита» и «Арсенала». «Спартак» же финишировал 10-м. Один из худших чемпионатов в истории красно-белых завершился поражением при невнятном по качеству футболе.