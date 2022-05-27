«Челси» должен заплатить € 53 млн для перехода воспитанника «Барселоны»

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании защитника «Брайтона» Марка Кукурельи. Для перехода 23-летнего футболиста синие должны заплатить € 53 млн. Об этом сообщает The Sun.
Ранее сообщалось, что испанского игрока хочет подписать «Манчестер Сити», а сам Кукурелья одобрил переход. Также заинтересованность в защитнике выразил «Тоттенхэм». По сведениям журналиста Экрема Конура, «Брайтон» запрашивает за переход Кукурельи € 36 млн.
Кукурелья является воспитанником «Барселоны». Он окончательно покинул команду летом 2020 года, перейдя в «Хетафе». Через год испанский защитник стал футболистом «Брайтона».
В минувшем сезоне Кукурелья в 39 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Брайтоном» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:
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