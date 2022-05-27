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«Крылья Советов» сообщили дату начала следующего сезона РПЛ

«Крылья Советов» сообщили дату начала следующего сезона РПЛ
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Российская Премьер-Лига сезона-2022/2023 стартует 15 июля. Матчи первого тура пройдут 15-18 июля, об этом сообщила пресс-служба самарских «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» выйдут из отпуска 17 июня и пройдут медосмотр в Москве. После этого команда начнёт тренировочные сборы. Матчи первого тура РПЛ запланированы на 15-18 июля», — написала пресс-служба «Крыльев Советов» в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород». Также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.

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