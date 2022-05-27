Паршивлюк: с билетами на финал реальная проблема. Звонят, пишут, просят

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о ситуации с билетами на финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 со «Спартаком».



«С билетами реальная проблема не только для болельщиков, но и для нас. К счастью, я с этой проблемой справился. Ажиотаж огромный — это понятно.



Звонят, пишут, просят. Сотрудник РФС, когда у него аватарка в Вотсапе была его лицом, а дальше уже пропала и появилась надпись «билетов нет». Этот финал вызывает иногда больше интереса, чем последние матчи РПЛ. Рады, что участвуем и боремся за этот трофей в этом году», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».



Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».