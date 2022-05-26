«Спартак» — «Динамо»: ещё одна победа Ваноли в «Лужниках»?

28 мая в Москве, на стадионе «Лужники» пройдёт финал Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо». Яркое завершение футбольного сезона: дерби, победитель которого завоюет трофей. Да ещё и при полных трибунах!

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Букмекеры считают фаворитом финального матча «Динамо»: на бело-голубых можно сделать ставку с коэффициентом 2.55. Шансы «Спартака» оценили коэффициентом 2.90, на ничью можно поставить за 3.50.

Сделать ставку на то, что динамовцы победят с учётом возможных овертайма и серии пенальти, можно за 1.88, на «Спартак» дают коэффициент 2.03.

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На ТМ 2.5 гола можно поставить за 1.82, а на ТБ 2.5 – за 2.10. На то, что обе забьют, аналитики предложили коэффициент 1.85, обратный исход идёт за 1.95.

Шварц поставит красивую точку и уедет в «Герту»?

Будем честны, «Динамо» финиш чемпионата провалило. Вместо того чтобы навязать борьбу «Зениту», бело-голубые упустили ещё и второе место, получив смачную оплеуху от «Сочи» в последнем туре (1:5). Но тем не менее Сандро Шварц создал неплохую, голодную до побед команду, которая получила медали, чего с «Динамо» не случалось очень давно.

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Теперь есть возможность взять ещё и Кубок. В нём динамовцы были на волоске от вылета в четвертьфинале, лишь в серии пенальти одолев «Балтику». Но теперь всё решится в одной игре. Не добавляют спокойствия и слухи о будущем немецкого специалиста. На родине его сватают в берлинскую «Герту», которой удалось сохранить место в Бундеслиге. Сам Шварц слухи не комментирует.

«Динамо» смотрелось куда цельнее соперника практически весь сезон, однако смазанная концовка чемпионата вызывает опасения. Впрочем, собраться на одну игру у команды наверняка получится.

У Ваноли приятные воспоминания

«Спартак» же, по сути, завершил сезон в чемпионате ещё зимой, весенний отрезок Паоло Ваноли мог использовать для экспериментов и обкатки своих идей. Получилось нестабильно. Местами красно-белые выглядели здорово, местами – откровенно плохо. У этой команды однозначно есть потенциал, однако пока она ещё сыровата. Конечно, 10-е место – не место для «Спартака», но на большее команда не наиграла.

А вот Кубок – цель «Спартака» на сезон. И пока Ваноли успешно к ней движется. Удалось победить ЦСКА (1:0), а с «Кубанью» и «Енисеем» из ФНЛ проблем не возникло. Так что спартаковцы добрались до «Лужников» более чем уверенно. Кстати, у Ваноли с этим стадионом приятные воспоминания – в 1999 году он в составе «Пармы» выиграл в «Лужниках» Кубок УЕФА. Кстати, забив в решающем матче.

Кто победит?

Стоит напомнить, что весной эти команды уже встречались. Тогда «Спартак» победил 2:0. Да и вообще у «Динамо» всего две победы в последних 10 матчах с красно-белыми. Правда, одна из этих побед была уже при Шварце, тогда немецкий специалист победил «Спартак» Доменико Тедеско.

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«Динамо» — более сыгранный коллектив, но находится в кризисе. «Спартак» же нестабилен. С учётом истории встреч можно попробовать поставить на ничью в основное время матча за 3.50 или же на непроигрыш красно-белых по итогам 90 минут за 1.58. Статистика всё-таки вещь упрямая.

Несмотря на низовой характер матча в последней личной встрече, однозначно есть смысл поставить на то, что обе команды забьют. И те, и другие забивали и пропускали в последних четырёх своих матчах РПЛ. И, кстати, все эти матчи были верховыми. Так что ставка «обе забьют» за 1.85 и ТБ 2.5 гола за 2.10 – интересные варианты.

За 2.30 можно будет поставить на то, что в игре будет пенальти. Вокруг «Спартака» всегда много судейских споров. VAR будет задействован наверняка, а уж приведёт ли это к пенальти…Вполне возможно: финал, дерби – эмоции будут зашкаливать. Кстати, стоит рассмотреть также ставку на удаление за 2.55. А если совместить два этих варианта, то коэффициент будет уже 4.50.

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