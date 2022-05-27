39-летний Лебеденко продлил контракт с «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в день своего 39-летия подписал новое соглашение с московским клубом на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



В прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей, включая кубковый матч против «СКА-Хабаровск», забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ровно год назад «Торпедо» продлило контракт с Лебеденко на год. Летом 2019 года форвард присоединился к «Торпедо» на правах свободного агента. В сезоне-2020/2021 ФНЛ Лебеденко провёл на поле 37 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.



Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Ранее нападающий также защищал цвета московского «Локомотива», раменского «Сатурна», казанского «Рубина», «Ростова» и воронежского «Факела».

Московское «Торпедо», которое по итогам сезона-2021/2022 вышло в Российскую Премьер-Лигу, объявило о продлении контрактов с тренерским штабом. Наставником команды останется Александр Бородюк.