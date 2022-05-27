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Джеррард посетил тренировку «Ливерпуля» и дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Джеррард посетил тренировку «Ливерпуля» и дал прогноз на финал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Астон Вилы» Стивен Джеррард, который ранее долгое время выступал за «Ливерпуль», поддержал мерсисайдцев перед финалом Лиги чемпионов. Англичанин посетил тренировку команды на «Стад де Франс» (Париж, Франция) перед финальным матчем с «Реалом». Также экс-полузащитник ливерпульцев сделал прогноз на матч.

«Я здесь, в Париже, приехал на финал. Игроки тренируются. Один день до матча. Можно почувствовать, как создаётся атмосфера.

Я бы хотел пожелать игрокам «Ливерпуля» удачи. Надеюсь, они добьются результата, на который рассчитывают. Надеюсь, что нас ждёт фантастический матч. Прогнозирую победу «Ливерпуля» со счётом 2:0», — написал Джеррард в соцсетях.

Встреча состоится завтра, 28 мая.

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