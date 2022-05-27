Главный тренер «Томи» прокомментировал проблемы клуба с лицензированием

Главный тренер «Томи» Сергей Жуков прокомментировал проблемы клуба с лицензированием. Ранее стало известно, что томским футболистам отказывают в лицензировании из-за отсутствия финансовых гарантий.



«Не знаю, откуда информация у пресс-атташе, но я настроен позитивно. Владимир Мазур (губернатор Томской области. — Прим. «Чемпионата») — томич, о нём хорошие отзывы, и, уверен, он понимает значимость футбольного клуба для региона. У «Томи» есть школа, академия, дети, которые стремятся подняться в главную команду. За «Томь» болеют во всей Сибири. Повторю, футбол очень значим для региона! Все документы клуб подготовил и отправил», — цитирует Жукова «Матч ТВ».



Лицензию РФС-2, помимо «Томи», также пока не получили тульский «Арсенал» и «Олимп-Долгопрудный». Заседание апелляционного комитета РФС пройдет 30 мая.