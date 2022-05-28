Иван Перишич согласовал контракт с «Тоттенхэмом»
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Хорватский полузащитник Иван Перишич продолжит карьеру в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает The Independent.
По информации источника, 33-летний футболист согласовал контракт с английским клубом на два года. Также на Перишича претендовали туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».
Хорватский полузащитник покидает миланский «Интер», за который выступал с 2015 года, по истечении срока контракта. В прошедшем сезоне Перишич провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забив десять голов, а также отдав девять результативных передач.
Напомним, что сезон-2021/2022 «Интер» завершил на второй позиции, набрав 84 очка в 38 матчах. Чемпионом Италии стал «Милан», который опередил «нерадзурри» на два балла.
Новость по темеИван Перишич не хочет продлевать контракт с «Интером»
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