«Бавария» уверена, что подпишет Садио Мане в летнее трансферное окно

«Бавария» уверена в том, что ей удастся подписать контракт с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане в летнее трансферное окно, сообщает Get German Football News.
По данным источника, директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич заинтересован в подписании Мане. Отмечается, «Баварии» вероятнее всего удастся заплатить за форварда меньше, чем предполагалось изначально. Мюнхенцам трансфер Мане может обойтись дешевле, чем € 50 млн. Также сообщается, что «Бавария» обсуждала зарплату футболиста в размере € 12-15 млн евро.
Ранее Мане сообщил, что объявит о своём будущем 28 мая.
30-летний Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. С тех пор сенегальский нападающий в 268 матчах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач.
Соглашение между Мане и «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.
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