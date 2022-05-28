Трент Александер-Арнольд высказался о предстоящем финале ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Я с нетерпением жду матча. Играя с «Реалом», ты играешь против игроков мирового класса. Будет борьба на каждом участке поля, но у нас есть план на игру.

Кого можно выделить персонально? Винисиус Жуниор — выдающийся игрок, и он показал это в этом сезоне своими голами и результативными передачами. Мы знаем, что перед нами стоит задача, которую мы должны выполнить как команда и как игроки. Единоборства — важная составляющая футбола, но всё же это командная игра», — приводит слова Александера-Арнольда официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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