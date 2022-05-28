Президент РФС: мы категорически не согласны с решениями ФИФА и УЕФА по отстранению

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с отстранением российских клубов и сборных от международных соревнований.
«Ситуация в профессиональном футболе остаётся сложной. Мы категорически не согласны с решениями ФИФА и УЕФА по отстранению команд от участия в международных соревнованиях, подали апелляции в CAS. Отстранение клубов приводит к снижению интенсивности матчей и потенциальных доходов. Нам очень важно сохранить финансирование. В случае неудовлетворения апелляции прорабатываются разные варианты по заполнению слотов еврокубковых игр альтернативными матчами. Рассматривается внедрение Кубка лиги или изменение формата Кубка России в сезоне-2022/2023», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 28 мая 2022
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