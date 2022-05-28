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Александр Дюков объяснил, почему не будут продавать пиво на финале Кубка в «Лужниках»

Александр Дюков объяснил, почему не будут продавать пиво на финале Кубка в «Лужниках»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение не разрешать продажу пива на финальном матче Кубка России «Спартак» — «Динамо», который пройдёт на стадионе «Лужники» завтра, 29 мая.

«Если говорить о продаже пива на матче финала Кубка России, то давно не продавалось пиво, и нам не хотелось бы делать это первыми, проводить этот эксперимент.

Во-первых, это «Лужники» — большой стадион, будет высокая посещаемость. Было бы правильно, если клубы сначала проведут какие-то пилоты продажи пива на матчах РПЛ. После этого мы примем решение о продаже пива на финалах Кубка России.

У московских клубов нет таких ограничений до конца года? Есть нормативный документ правительства Москвы, который разрешает это делать. Есть юридическая составляющая. Мы не изучали детали этого постановления: насколько оно согласуется с теми федеральными решениями, которые были приняты. Исходим из того, что такая возможность есть. Сейчас инициатива должна исходить от московских клубов. Если у них появились право и возможность, то я бы на их месте попробовал провести какой-то пилот и осуществить пробную продажу на одном из матчей РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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