Станислав Черчесов присутствует на матче «Химки» — «СКА-Хабаровск». Фото

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов присутствует на ответном стыковом матче чемпионата России «Химки» — «СКА-Хабаровск» (идёт второй тайм, счёт — 3:0 в пользу подмосковной команды).
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
Напомним, под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» оформил золотой дубль, добыв трофеи чемпионата и Кубка Венгрии. Российский специалист возглавил команду в декабре 2021 года.
- 28 мая 2022
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