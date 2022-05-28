Губернатор МО прокомментировал сохранение «Химками» прописки в РПЛ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал сохранение «Химками» прописки в Российской Премьер-Лиге. Напомним, подмосковный клуб в стыковых матчах оказался сильнее «СКА-Хабаровск» (3:1 — по сумме двух встреч).
«РПЛ не выиграли, но прописку сохранили. Ребята сегодня бились, игры на выживание всегда тяжёлые. Есть шанс дальше выращивать наших воспитанников СДЮСШОР, 20 тысяч у нас играют, все хотят попасть в Премьер-Лигу. Для Подмосковья это очень важно, важен характер, важна командная игра, которую мы сегодня видели на поле. В следующем сезоне «Химки» будут функционировать как и прежде, ресурсы у нас есть. Не такие, как у ведущих клубов, наверное, но есть желание помогать и участвовать в жизни клуба. Нам важен результат, работает команда, а деньги в футболе не всегда решают, как вы знаете. Они решают многое в жизни, но далеко не всегда», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 28 мая 2022
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