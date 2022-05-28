«Хотели выиграть 5:0, но достаточно и трёх». Терюшков — о победе «Химок» в матче со СКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об ответном стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 со «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Это была наша игра — мы так и планировали сыграть дома. Наверное, хотели выиграть 5:0, достаточно и трёх. Задачу выполнили — остаёмся в РПЛ. Конечно, немножко сезон продлили на неделю. Но та осечка в Хабаровске, наверное, придала дополнительную мотивацию. Сегодня вся команда выходила заряженной на 200 процентов», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей победили в стыковых матчах «Химки», подмосковная команда осталась в РПЛ.