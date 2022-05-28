Денис Глушаков высказался о своём будущем в «Химках»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своём будущем в команде после победы над «СКА-Хабаровск» (3:0) в ответном стыковом матче за право остаться в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Моё будущее в Химках? У меня контракт. Ждём, посмотрим. Время покажет. У меня ещё есть полтора-два года по контракту. В любой момент клуб может со мной расторгнуть или я с клубом. У нас есть свои договорённости между мной и президентом клуба», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, «Химки» победили по сумме двух переходных матчей (3:1), именно подмосковная команда осталась в РПЛ.

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