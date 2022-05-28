Футболистка «Ростова» забила прямым ударом с углового

Полузащитница «Ростова» Юлия Запотичная забила прямым ударом с углового в матче 12-го тура женской Суперлиги с «Чертаново».

32-летняя футболистка открыла счёт в матче на 31-й минуте. Запотичная выполняла подачу углового, но мяч после её удара не коснулся ни одной из футболисток в штрафной площади «Чертаново» и отправился в ворота соперника.

В настоящее время лидером соревнований является «Зенит», набравший 28 очков в 10 матчах. «Ростов» в девяти встречах набрал 13 очков и располагается на четвёртой позиции турнирной таблицы. «Чертаново», набравшее восемь очков в 10 встречах, идёт на восьмой строчке турнирной таблицы женской Суперлиги.

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