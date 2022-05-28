Ринат Билялетдинов: по игре было видно, что СКА — команда ФНЛ, а «Химки» — из РПЛ
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Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал победу «Химок» над «СКА-Хабаровск» (3:0) в ответной игре стыкового турнира за место в РПЛ.
«Рад ли я тому, что «Химки» остались в РПЛ? Я нейтрален: не рад, да и не расстроен. Я смотрю на качество и содержание игры. СКА был неплох… Но по матчу было видно, что СКА — команда ФНЛ, а «Химки» — из РПЛ. Внешне разница кажется минимальной, но для меня — существенная. Всё видно по отдельным моментам, особенно в атакующих действиях. Как раз по этой причине и можно судить, что СКА чуть-чуть не дорос до РПЛ», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в первой игре в Хабаровске хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0.
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