Автор победного гола «Оренбурга» в матче с «Уфой»: разгромили всю раздевалку, мы все герои
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Защитник «Оренбурга» Андрей Малых, ставший автором победного гола в матче с «Уфой» (2:1) на 90+4-й минуте, прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).
«В раздевалке творилось какое-то безумие, такая тяжёлая победа. Эмоции захлёстывали, разгромили всю раздевалку. Заслуженно победили и вышли в РПЛ.
«Уфа» играла так же, как и в первом матче. В первом тайме контролировали лучше мяч. В целом справлялись, но всё равно пропустили. Во втором тайме они больше играли по счёту, сохраняли его. Нам повезло, мы забили и решили задачу.
Чувствую ли себя одним из главных героев выхода «Оренбурга» в РПЛ? Мы все герои. Все заслужили этого», — рассказал Малых в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».
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