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Клопп — о финале ЛЧ с «Реалом»: игра, о которой мечтаешь. «Ливерпуль» заслужил быть здесь

Клопп — о финале ЛЧ с «Реалом»: игра, о которой мечтаешь. «Ливерпуль» заслужил быть здесь
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Реалом».

«Я с нетерпением жду матча, нервов ещё нет. Впереди большой трофей, но мы заслужили быть здесь. Это игра, о которой мечтаешь.

Стартовый состав «Реала» был предсказуем, мы также ничего не скрывали», — цитирует Клоппа Marca.

Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.

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