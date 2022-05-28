Клопп — о финале ЛЧ с «Реалом»: игра, о которой мечтаешь. «Ливерпуль» заслужил быть здесь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Реалом».



«Я с нетерпением жду матча, нервов ещё нет. Впереди большой трофей, но мы заслужили быть здесь. Это игра, о которой мечтаешь.



Стартовый состав «Реала» был предсказуем, мы также ничего не скрывали», — цитирует Клоппа Marca.



Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.