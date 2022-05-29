Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в четвёртый раз выиграл Лигу чемпионов. Мадридцы стали победителями турнира сезона-2021/2022. В финале Лиги чемпионов мадридцы обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0.



Единственный мяч в этой встрече забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться. Финальный матч проходил во Франции на стадионе «Стад де Франс».



Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу чемпионов четыре раза.



Ранее Анчелотти дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» (2002/2003 и 2006/2007), а также один раз — с «Реалом» (2013/2014).