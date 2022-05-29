Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов. В финальном матче турнира команда обыграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.
«Отличный финал! Мой прогноз сбылся. Никогда не говорите раньше времени — «Реал» есть «Реал». Он в этом году всё доказал и с «ПСЖ», и с «Манчестер Сити», и с «Челси». Магия «Реала» действует. Да, «Ливерпуль» выглядел лучше. Другое дело, что один раз ударил, подставил и в пустые забил. Куртуа сегодня всё притягивал к себе. «Реал» молодцы! Величие этого клуба действует на многих», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.
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