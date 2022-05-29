Мостовой: Анчелотти — величайший! Просто обалдеть!

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о Карло Анчелотти, который привёл «Реал» к победе в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
«В конце футболисты «Ливерпуля» смирились с поражением? Да, был такой момент — я тоже это заметил. Где-то за пять минут до конца матча. Я смотрел на лица, и на них было видно: если не забьём, то ладно. Когда момент за моментом не можешь забить… То попадаешь во вратаря, то ещё куда-то… «Реал» наоборот, все мячи, которые отскакивали — выбивал. Либо Куртуа руку подставит, либо отобьёт. В такой момент чувствуешь, что бьёшься в стенку. Карло Анчелотти — величайший! В качестве футболиста и тренера столько выиграл! Просто обалдеть!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. После этой победы Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу чемпионов четыре раза.
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