Мостовой: Анчелотти — величайший! Просто обалдеть!

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о Карло Анчелотти, который привёл «Реал» к победе в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«В конце футболисты «Ливерпуля» смирились с поражением? Да, был такой момент — я тоже это заметил. Где-то за пять минут до конца матча. Я смотрел на лица, и на них было видно: если не забьём, то ладно. Когда момент за моментом не можешь забить… То попадаешь во вратаря, то ещё куда-то… «Реал» наоборот, все мячи, которые отскакивали — выбивал. Либо Куртуа руку подставит, либо отобьёт. В такой момент чувствуешь, что бьёшься в стенку. Карло Анчелотти — величайший! В качестве футболиста и тренера столько выиграл! Просто обалдеть!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. После этой победы Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу чемпионов четыре раза.