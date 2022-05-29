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Карло Анчелотти: даже я не ожидал от «Реала» такого сезона

Карло Анчелотти: даже я не ожидал от «Реала» такого сезона
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что по ходу сезона его посещали сомнения, что команда сможет выиграть Лигу чемпионов.

«Моя цель после всех трофеев? Отдохнуть. А потом уже думать о следующем сезоне. Мы должны наслаждаться потрясающим сезоном. Никто не ожидал такого. Даже я не ожидал. Я вечно буду благодарен этому клубу и этим игрокам.

Во время игр с «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси» меня посещали сомнения, что мы выиграем Лигу чемпионов. Но игроки продолжали верить, верить, верить. В том числе и сегодня. Тактически мы сыграли сегодня очень хорошо, хотя «Ливерпуль» хорошо прессинговал, нанёс много ударов, но мы смогли победить», — передаёт слова Анчелотти корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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