Победные эмоции игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов. Видео

Футболисты «Реала» эмоционально отреагировали на победу в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0).



После финального свистка запасные игроки мадридского клуба выбежали на поле, некоторые футболисты «Реала» заплакали.

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Напомним, единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Встреча началась почти на 40 минут позже из-за столкновений фанатов и полицейских.



«Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.