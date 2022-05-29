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Победные эмоции игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов. Видео

Победные эмоции игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов. Видео
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Футболисты «Реала» эмоционально отреагировали на победу в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0).

После финального свистка запасные игроки мадридского клуба выбежали на поле, некоторые футболисты «Реала» заплакали.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Напомним, единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Встреча началась почти на 40 минут позже из-за столкновений фанатов и полицейских.

«Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

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